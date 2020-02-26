Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - MALATYA

Pütürge, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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