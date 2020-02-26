Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - MALATYA
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