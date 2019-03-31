Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Malatya
'nın Pütürge
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mikail Sülük
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mikail Sülük 4 bin 873 oy aldı.
-Sülük'ün öz geçmişi-
1980 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Sülük, ilkokulu Pütürge'de, lise eğitimini ise İstanbul
'da tamamladı.
İş hayatına da İstanbul'da atılan Sülük, kısa sürede tekstil alanında yükseldi, İtalya
'da 6 ay moda-tekstil ve tasarım eğitimleri aldı. İş hayatından kalan zamanlarında pazarlama, planlama ve AR-GE eğitimlerine katılan Sülük, 1996-2002 yılları arasında Refah Partisi
ve Fazilet Partisi
Gençlik Kollarında görev aldı.
Mikail Sülük, İstanbul Malatya Spor Yönetim Kurulu Üyesi olup 2 dönemdir AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığını yürütmekte.
Sülük, evli ve 6 çocuk babası.