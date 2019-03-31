Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mikail Sülük kazandı.

Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mikail Sülük kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mikail Sülük 4 bin 873 oy aldı.

-Sülük'ün öz geçmişi-

1980 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Sülük, ilkokulu Pütürge'de, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı.

İş hayatına da İstanbul'da atılan Sülük, kısa sürede tekstil alanında yükseldi, İtalya'da 6 ay moda-tekstil ve tasarım eğitimleri aldı. İş hayatından kalan zamanlarında pazarlama, planlama ve AR-GE eğitimlerine katılan Sülük, 1996-2002 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi Gençlik Kollarında görev aldı.

Mikail Sülük, İstanbul Malatya Spor Yönetim Kurulu Üyesi olup 2 dönemdir AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığını yürütmekte.

Sülük, evli ve 6 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Mikail Sülük, AK Parti, Malatya, Pütürge, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]