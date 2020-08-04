Malatya'nın Pütürge ilçesindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Pütürge ilçesindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi