Malatya'nın Pütürge ilçesindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika
Malatya'nın Pütürge ilçesindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Pütürge ilçesindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi
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4.08.2020 19:58:45. #1.13#
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