Çalık, " Pütürge yeniden inşa ediliyor"

Malatya'nın Pütürge ilçesini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge'nin son 20 yılda büyük hizmetler aldığını belirterek yeni bir Pütürge inşa edildiğini söyledi.

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki heyetle birlikte Pütürge ilçesini ziyaret ederek, bölgedeki tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgiler aldı. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinde de bulunan Çalık, yeni bir Pütürge inşa ettikleri söyledi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, partinin ilçe başkanı Bülent Karayılan ile vatandaşlar tarafından karşılanan Çalık, ilk olarak Taşbaşı ve Ağalar Mahallelerindeki TOKİ konutlarını ziyaret ederek burada site sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Çalık, buradaki temaslarının ardından geçtiği belediye hizmet binasında Mahalle Muhtarları ile İstişare ve değerlendirme toplantısı katıldı.

Toplantıda konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, " Hafta içi AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendiyi aradım. Bazı sıkıntılarımızın olduğunu söyleyerek görüşme talebinde bulundum . Bunun üzerine de kendileri de o zaman biz gelelim sorunları yerinde değerlendirip çözümü noktasında elimizden geleni yapalım dedi. Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Çok verimli toplantılar oldu, Çalık'a emek ve desteklerinden dolayı mahalle muhtarlarımız ve hemşerilerime adına çok teşekkür ederim" dedi

Yeni bir Pütürge inşa edildiğini aktaran Öznur Çalık ise " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Pütürge ilçemiz çok güzel hizmetler aldı. Yerelde de Başkanımız Mikail Sülük'ün de çok önemli gayretleri çalışmaları oldu ve çaba sarf ediyor. Başkanımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz "diye konuştu

Toplantı sonrası Ersele, Gözlüce ve Bakımlı Mahallelerini ziyaret eden Çalık ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük burada Mahalle muhtarları ve Mahalle sakileri ile bir araya gelerek talep ve istekleri dinlediler. - MALATYA