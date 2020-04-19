Malatya'nın sevilen yüzü

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak bilinen ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatih Kaydı'nın ismi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yaşatılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar aracıyla yollardayken tüm trafik kurallarına uyan, tüm sınıflarda sürücü ehliyeti olan Mercedes Kadir'in ismini Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Mercedes Kadir"

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentte herkes sevgiyle yaklaşıyordu.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Mercedes Kadir", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park ediyordu. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu konumundaydı.

Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir"e, kentte herkes çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu. Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.