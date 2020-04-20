Malatya'nın sevilen yüzü

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak bilinen ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Fatih Kaydı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan ve solunum yetmezliği nedeniyle önceki gün kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Fatih Kaydı'nın (36), Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki işlemleri tamamlandı. Daha sonra ailesine teslim edilen Kaydı'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Sosyal mesafenin korunduğu cenazeye Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Arabası sandığı sopası da mezarının yanına kondu

Kılınan cenaze namazın ardından "Mercedes Kadir"in cenazesi toprağa verildi. "Mercedes Kadir"in mezarının yanına ise araba zannettiği sopası da kondu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mercedes Kadir"in Malatya'da insanların yüzünün gülmesini sağladığını anlatarak "Malatya insanı tarafından da sahiplenilen çok değerli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Mercedes Kadir"in kentin renkli ve değerli simalarından birisi olduğunu anlatarak, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Mercedes Kadir"in herkes tarafından sevildiğini belirterek, "Hepimizin başı sağolsun. 'Mercedes Kadir'in hayatı boyunca gönlüne sadece Malatya'yı değil tüm dünyayı doldurduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

Adı sokakta yaşatılacak

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak bilinen ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatih Kaydı'nın ismi, ikamet ettiği sokakta yaşatılacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mercedes Kadir"in isminin Tecde Mahallesi'nde bulunan sokağa verilmesi için Belediye Meclisi'nde karar alacaklarını belirtti.

"Mercedes Kadir"

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentte herkes sevgiyle yaklaşıyordu.



Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Mercedes Kadir", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park ediyordu. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu konumundaydı.



Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir"e, kentte herkes çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu.

Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.