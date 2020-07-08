Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek - Son Dakika

Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı 235 gençlik ve spor yatırımıyla Malatya'nın 60-70 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı tüm spor tesislerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı 235 gençlik ve spor yatırımıyla Malatya'nın 60-70 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı tüm spor tesislerinin hayata geçirileceğini söyledi.

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Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde kent adına önemli gençlik ve spor yatırımlarının ilk adımının atıldığını ifade etti.

Malatya'da çok değerli gençlik ve spor yatırımlarının hayata geçirileceğini dile getiren Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle birbirinden değerli projelerin başlangıcının yapıldığını aktardı.

Gürkan, projeler hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bakanımız kente spor salonları, bütün ilçelerimize cimnastik salonları, semt sahaları, gençlik merkezleri ve tabiat parkında bulunan 3 bin 300 dönümlük alan içerisinde Türkiye ve bölgeye hitap edebilecek bir gençlik kampını yapma anlamında sözlerini ifade ettiler. Yatırımlarla ilgili ihale süreçlerinin başlatılması noktasında mutabakat sağladık. Malatya, önümüzdeki 60-70 yıllık süreç içerisinde ihtiyaç duyacağı sportif anlamdaki bütün tesisleri bu yatırımlarla kazanacak."

"Projeler bir an önce hayata geçirilecek"

"Spor tesislerinin yapılması noktasında vermiş olduğu talimatlardan dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum." diyen Gürkan, "Bakanımız projelerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında ilgililere gerekli talimatları verdi. Sadece kendi alanıyla ilgili değil Malatya'ya yakışır şekilde bir kütüphane yapılması noktasında da bize her türlü ekonomik anlamda destek vereceklerini ifade ettiler. Gerekli çalışmaları başlattık, inşallah Malatya'ya güzel bir kütüphane de kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokoller kapsamında Malatya'da 12 ilçeye, 1 gençlik kampı, 3 tenis kortu, 1 bocce sahası, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 gençlik merkezi, 1 cirit sahası, 1 hokey salonu, 3 spor salonu, 7 basketbol ve voleybol sahası, 7 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 200 basketbol sahası yapılacak, 12 spor tesisinin de bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

Selahattin Gürkan, Mehmet Kasapoğlu, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek - Son Dakika Spor
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