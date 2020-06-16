Malatya'nın tescilli

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat edilen ilk ürünler yurt dışına gönderiliyor.

Kentte kayısıdan sonra önemli geçim kaynaklarından biri olan ve kendine özgü tadıyla bilinen "dalbastı kirazı", tüketiciler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda, hasadın başlamasıyla il dışında gelen ihracatçılar kentteki üreticilerden alım yapmaya başladı.

Üreticiler de aileleriyle birlikte hasat yaptıkları kirazı ihracatçı firmalara satarak emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşadı.

Bazı çiftçiler ise bahçelerinin büyük olması dolayısıyla kirazı vaktinde hasat edebilmek için işçi tuttu.

Toplanan kirazlar, kalite kontrolünden geçirilmesinin ardından tırlarla çeşitli ülkelere gönderiliyor.

"Bu yıl rekolte iyi"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan "dalbastı kirazı"nda yeni hasat dönemine kaliteli ve kalibresi yüksek ürünle girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Solmaz, hasadın başlamasıyla ihracatçıların kente geldiğini ifade ederek, "İhracatçılarımız Almanya, Norveç ve Rusya'ya kiraz gönderiyor." dedi.

Malatya'da da ihracat için ürün alan firmaların olduğunu aktaran Solmaz, çiftçilerin kiraz hasadını özenli yapması gerektiğinin altını çizdi.

Solmaz, kaliteli ürün sağlandığı müddetçe ihracatın devamlılık sağlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz çiftçiler üretmekle mükellefiz, ürettiğimiz malın pazarda en iyi şekilde yerini bulması için gayret göstermekteyiz. Oda olarak da ihracatçılarla irtibat kurup, kirazımızı sunmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt'un kiraz rekoltesini yaklaşık 1000 ton beklemekteyiz, kent genelinde rekolte 3-4 bin ton civarında olur. Bu yıl rekolte iyi. Rekoltenin yüksek olmasının yanı sıra kirazımız geçmiş yıllara göre çok kaliteli. Yağışlar zamanında oldu, ağaçlar meyvelerini besledi ve kiraz istenen kıvama ulaştı."

Solmaz, hasadın yaklaşık 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt ilçesi Mulla Kasım Mahallesi'nde kiraz yetiştiriciliği yapan Suat Özyavuz da kiraz fiyatlarından ve verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Kentte ihracatçı firma adına alım yapan Bilal Çınar da üreticiden kilogramını 8-10 liradan aldıkları kirazın Almanya, Norveç, Rusya ve Irak gibi ülkelere gönderileceğini dile getirdi.