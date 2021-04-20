Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu - Son Dakika

Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu

20.04.2021 16:10
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda planlanan kavşak düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda planlanan kavşak düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapımı devam etmekte olan Çarmuzu Kavşağında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas ve Bentbaşı Mahallelerinin yararlanacağı ve bu yıl yapımı tamamlanan Yeni Yol Caddesinin devamında yer alan Çarmuzu Kavşağında yapılan çalışmalar sürüyor. Kavşak çalışmasının yanısıra aynı anda çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının da yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Yapılan kavşak çalışması ile ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Yaklaşık bir ay önce Sayın Başkanımızın bizlere iletmesi üzerine kazaların çokça yaşandığı Çarmuzu yolu üzerinde bulunan alanda kavşak çalışmalarımıza başladık. Asfalt çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık ve geri kalan kısmını da tamamladıktan sonra yolumuzu trafiğe açmış olacağız" dedi.

"Çevre yolunun altı söylemi Gürkan ile son buldu"

Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, "Çarmuzu Kavşağı diye adlandırdığımız kavşak gerçekten bölgemizin vizyonuna, geleceğine değer katacak muhteşem bir kavşak. Kavşağın devamında 50 m yolumuz var. Kuzey Kuşak yolumuz var. İnşallah Kaynarca Kavşağımızda bu şekilde yapılır. Emeği geçen başta Selahattin Başkanıma, AK Parti İl Başkanımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, "Bugüne kadar unutulmuş, ertelenmiş, bekletilmiş olan yolumuzun Sayın Selahattin Başkanımız tarafından tekrardan dizayn edilerek yeni bir konsepte kavuşturularak yaptıkları için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner de, "İnsanların güvenliğini ve emniyetini ön planda tutan Sayın Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir kavşağı mahallelerimize kazandırdığı içinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş, yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde mahallelerinde bulunan alana kimsenin bakmadığını ve çevre yolunun altı olduğu için kimsenin hizmet getirmediğini ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın hizmet yaptığını söyledi.

İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin'de, "İlyas Mahallemizde bulunan Yeni Yolumuzun yapılmasının ardından kavşağımızın da yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın büyük çabaları ve ekibinin yoğun çalışmaları oldu. Bu doğrultuda güzel bir kavşağa kavuştuk. Trafik kazalarının sürekli meydana geldiği, sıkıntılı ve sorunlu bir alandı. Alanımız olması gerek duruma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz, "Yeni yol caddemizin yapılmasından sonra Çarmuzu Kavşağımızın da büyük emekleri olan, çevre yolu altı söylemini kaldıran Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza ve emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

"Yeni yollar ve kavşaklarla bölgelerimiz gelişecek"

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla mahallelerin hak ettiği gelişmeyi yakalayacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas, Bentbaşı mahallelerimizin faydalanacağı geniş, ferah kaldırımlarıyla, bisiklet yollarıyla, aydınlatmalarıyla, sıcak asfaltıyla ve Malatya'mıza, Malatya'mızın yeni gelişme bölgesi olmasına aday Çarmuzu, Kaynarca ve civar mahallelerimize yakışan güzel bir kavşak ve yol çalışmasının hizmete alınmasını görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Yapılan çalışmaların hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yapılan çalışmalarımızla mahallelerimiz hak ettiği gelişmeyi yakalayacaklar. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Kaynarca Mahallemizin yeni yoluna kavuşması ve Kuzey Kuşak yolunun açılmasıyla bu bölgelerimiz daha da gelişecek diye düşünüyorum. Çalışmalarda emeği geçen Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

"Çevre yolunun altında önemli yatırımlar yapılıyor"

Malatya'nın Türkiye'ye örnek olan bir şehir hüviyetinde olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonu içerisinde gerek asfalt çalışması, gerek kavşak düzenlemesi, gerek kaldırım çalışmaları, gerek bisiklet yolları ve ışıklandırmayla ilgili yoğun bir çalışma içerisine girildi.

Bu anlamda muhtarlarımızla birlikte çalışmalarımızı takip ediyoruz. Muhtarlarımız her gittiğimiz yerde bizler için ışık oluyorlar. Muhtarlarımız bölgelerdeki bütün parametreleri ilgili arkadaşlarımıza ileterek hizmetin daha sağlıklı, daha güvenli ve daha seri gitmesi noktasında da bize rehberlik yapıyorlar. Yaptığımız kavşak düzenlemesi anlamında Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas, Bentbaşı mahallelerimiz için kavşak noktası yapılması ve muhtarlarımızın da belirttiği gibi çevre yolu altı kavramı biz geldikten sonra yaptığımız yoğun çalışmalarla kalktı. Bu yıl içerisinde Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili yoğun çalışma yaptık. Kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. İnşallah bu yılsonunda Kuzey Kuşak Yolunu bir aksilik olmadığı takdirde bitirmeye gayret edeceğiz.

Bu arada Adliye Sarayının yapılması, gerek Şire Pazarının, Buğday Pazarının, Fidancılar Sitesinin, Lisanslı Deponun yine bu bölgeye yapılmış olması, ekmek ve yemek fabrikasının da şehrin doğu bölgesinde olması ve statla birlikte yeni Fuar alanının çevre yolunun altında olması hakikaten çevre yolu altı kavramını ortadan kaldırmıştır. Malatya bir bütündür.

Malatya huzur şehri olacaktır. Malatya güvenli insanların birbirlerine saygı ve sevgi içerisinde bağlı olan insanların birlik ve beraberlik timsali olan bir şehir olacak. İnşallah bunları da muhtarlarımızla, bütün vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün Malatya Türkiye'ye örnek olan bir şehir hüviyetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle grup toplantısında Malatya'yı örnek göstermesi ve bugün ulusal televizyonlarda başka siyasi partilerin genel başkanlarının Malatya ile ilgili bir söz olduğunda Malatya'yı farklı konuma koymaları ve Malatya'yı da farklı bir şekilde ifade etmeleri de bunun göstergesidir. Malatya'nın ne denli mesafe aldığını ve yol kat ettiğini birlik beraberlik anlamında ve hizmet anlamında en temel göstergesidir. Biz Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamaya devam edeceğiz, durmak yok yola devam diyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu - Son Dakika


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