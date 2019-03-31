Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Yazıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Malatya'nın Yazıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nevzat Öztürk kazandı.

Malatya'nın Yazıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nevzat Öztürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nevzat Öztürk 5 bin 978, CHP adayı Niyazi Akıncı 2 bin 924, HDP adayı Yusuf Aziz Sertkaya 274 oy aldı.

-Öztürk'ün öz geçmişi-

Öztürk, 1955 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Öztürk, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Öztürk, üniversite eğitiminden sonra memleketinde kendi işini kurdu ve çiftçilik yaptı. Yazıhan Belediye Başkanlığı yapan Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Nevzat Öztürk, AK Parti, Yazıhan, Malatya, Güncel
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