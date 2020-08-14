Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde asfaltlama çalışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesinde asfalt çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bürücek, Porga, Salkonak, Çelikhan grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, yoldaki bazı noktaları da genişletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, şunları kaydetti:

"Grup yolumuzun konforu çok düşüktü. Kış aylarında bölgeye çok yoğun kar yağıyor. Kar mücadelesi ve diğer etkenlerin getirdiği yıpranmışlık yolumuzda ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Biz, ilk olarak mahalle içi yollarımızı sıcak asfalt ile kapladık. Grup yolumuzu da sıcak asfaltla bakım onarım ve kısmi kaplama çalışmaları yaparak güçlendiriyoruz. Sıkıntılı virajları genişlettik. Devamında ikinci kat asfalt çalışması yaparak yolumuzu konforlu ve güvenli hale getireceğiz."