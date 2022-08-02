Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

02.08.2022 10:08
Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Tecde Mahallesi Güngör Caddesindeki bir inşaatın 4'üncü katında boya yapan İsmet Ş, dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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4. kattan düşen işçi yaralandı 4. kattan düşen işçi yaralandı Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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