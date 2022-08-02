Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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