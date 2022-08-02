Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Tecde Mahallesi Güngör Caddesindeki bir inşaatın 4'üncü katında boya yapan İsmet Ş, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
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