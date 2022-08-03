Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Ays Taha Duman (13) elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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