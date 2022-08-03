Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü

03.08.2022 14:14
Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Ays Taha Duman (13) elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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