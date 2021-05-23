Malatya OSB'de yeni fabrikalar kuruluyor

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kişinin istihdam edildiği modern fabrikalar kurulmaya devam ediyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 3 yılda 36 nitelikli firmaya yer tahsisi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üretime geçen ve geçecek olan fabrikalarda toplam 12 bin hemşerimiz istihdam edilecek" dedi.

Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin devamı olan bölgede yeni kurulacak olan fabrikaların inşaat çalışmaları devam ediyor. Nitelikli firmalara yapılan yer tahsisleriyle kurulan modern üretim tesislerinde binlerce kişi istihdam edildi.

MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen yer tahsisleri ve istihdam rakamları hakkında bilgiler verdi.

"36 nitelikli firmaya yer tahsisi gerçekleştirdik"

Malatya'nın sanayisi ve ticaretinin büyümesi adına canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, 3 yılda OSB'de 36 yer tahsisi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tamamının nitelikli firmalar olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızda bulunan 1'inci ve 2'inci Organize Sanayi Bölgelerinde 340 fabrikada üretim yapılmakta. Şuana kadar 720 bin m2'lik alanı kapsayan 36 adet yer tahsisi gerçekleştirdik. Tamamı nitelikli yatırımlar. Toplam 750 milyon TL yatırım maliyeti ile 14 fabrika üretime geçmiş durumda. Bu fabrikalarda 5.000 kişilik istihdam sağlanmaktadır. Bu firmalarımız şuana kadar yaklaşık 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 12 firmamız üretime geçme aşamasında, geri kalan 10 firmamız ise inşaat halindedir. Bu firmalarımızda üretime geçtiğinde yaklaşık 7.000 istihdam daha sağlanacaktır. Toplamda 12.000 kişilik istihdam sağlanmış olacaktır. Malatya sanayisinde 32 yılda 22 bin istihdam sağlanmıştır. Hedefimiz; 4 yılda en az 15 bin istihdamın yapılacağı üretim alanları oluşturarak, 32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremizde yakalamaktır" dedi.

"600 bin metrekare alanın kamulaştırılmasının önünü açtık"

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan fiziki çalışmalardan da bahseden Başkan Sadıkoğlu, "Yaptığımız girişimler sonucu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 2020 yılında bölgemize 40 Milyon TL kamulaştırma kredi desteği sağlanmıştır. Böylece 28 farklı parsel olmak üzere 600 bin m2 alanın kamulaştırılmasının önünü açtık. 1.OSB'nin girişine, daha modern bir görünüm kazandırmak için Giriş Tak'ı yaptık. Elektrik hatlarını yer altına aldık. Mevcut aydınlatma sistemini LED armatür ve dekoratif aydınlatma direkleri ile yeniledik. Eski sistemde yılda yaklaşık 350.000 Kw/h elektrik tüketirlerken LED sistemi ile yıllık 80.000 kw/h elektrik tüketimi ile yaklaşık yüzde 77 tasarruf sağlanmış olacak. Sanayicilerimizin elektik maliyetlerini düşürmek için, serbest tüketici olarak indirimli elektrik tedarik hizmeti sağlanmaktadır. EPDK elektrik tarifesinde sanayi elektrik birim fiyatı üzerinden yaklaşık yüzde 24 indirimle bölgemiz sanayicilerine elektrik satışının gerçekleştirilmesinin önünü açtık. Elektrik Şebeke sistemiz için scada sistemini kurdurduk. Bu sistemle enerji takipleri güç tüketim verileri ve arızaların anında giderilmesi ile yatırım planlarının analizleri yapılmaktadır. Aynı zamanda sistemin uzaktan kontrol ve kumanda sistemi sağlaması saha da iş güvenliğine katkı sağlamaktadır. Güvenliği sağlamak için 3 farklı noktaya kurulan plaka tanıma sistemi ile tüm kavşak ve bağlantı yolları kameralarla izlenmektedir. Bu sistem 30 gün süre ile kayıt almaktadır. 30 yıldır faaliyette olan kanalizasyon şebekesi ve içme suyu şebekesini yeniliyoruz" diye konuştu. - MALATYA