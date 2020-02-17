Malatya otomobil baraj gölüne düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil baraj gölüne düştü: 2 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Hasırcılar Mahallesi Beyazsaray mevkiinde meydana geldi. Kemal Geçkıl yönetimindeki 44 KU 775 plakalı otomobil, Karakaya Baraj Göl kenarında ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suya düştü. Göle düşen otomobildeki sürücü Geçkıl ile yanında bulunan Serap Sabah yaralandı. Çevredekilerin suya atlayarak otomobilden çıkardığı 2 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen itfaiye dalgıç ekiplerince yapılan çalışmada gölde başka bir yaralının olup olmadığı kontrol edildi. Göle düşen otomobil, 1 saatlik çalışmayla suyun 4 metre derinliğinden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.