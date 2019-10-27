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Son Dakika Güncel Malatya otomobil ile polis motosikleti çarpıştı 2 polis yaralı

Malatya otomobil ile polis motosikleti çarpıştı 2 polis yaralı

1 saat önce

Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralıMALATYA'da, otomobil ile trafik polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı

MALATYA'da, otomobil ile trafik polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara asfaltı Bostanbaşı kavşağında 46 F 6346 plakalı otomobil ile trafik polisinin kullandığı motosikleti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Malatya otomobil ile polis motosikleti çarpıştı 2 polis yaralı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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