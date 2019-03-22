Son Dakika Haberleri: Malatya Ovası Gelin Gibi Süslendi

Malatya Ovası Gelin Gibi Süslendi

1 saat önce

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

Malatya Ovası Gelin Gibi Süslendi, System.String[]
Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerinde ve Karakaya Baraj Gölü çevresinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Baraj gölü sahilinin beyaza bürünen kayısı bahçeleriyle iç içe girdiği ve heybetli dağlarının karla kaplı olduğu kent, fotoğrafçılar için de adeta açık hava atölyesine dönüştü.

Kentte çiçek açarak adeta beyaz gelinlik giyen kayısı bahçeleri, karla kaplı Beydağları'na adeta nispet yaparcasına bir görüntü veriyor.

Battalgazi ilçesinin Karatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Kaçar, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının geçen yıla göre biraz daha geç çiçek açtığını belirtti.

Havaların güzel gittiğini dile getiren Kaçar, "Bu yıl güzel bir hasat sezonu geçireceğimizi ümit ediyoruz. İlerleyen süreçte zirai don yaşanmazsa bizim için güzel bir hasat sezonu olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Battalgazi, Türkiye, Malatya, Güncel
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