Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü alanında Türk bayrağı göndere çekildi - Son Dakika

Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kampüs alanında Türk bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesinde düzenlenen bayrak çekme töreninde yaptığı konuşmada Özal Harekat Bölge Müdürlüğü kampüs alanının ihalesinin yakın zamanda İçişleri Bakanlığınca yapılacağını söyledi.

Binaların yapımından önce arazide çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Baruş, "Burada konuşlanacak tesis ve poligonlarla birlikte kahramanlarımız burada vatanını ve milletini korumak için büyük bir azim ve sabırla çalışacaklar. Göndere dikeceğimiz ay yıldızlı al bayrağımızı ülkemizin en ücra köşesinde şerefle dalgalandırmak için bütün kahramanlıklarını sergileyecekler" dedi.

Baruş, yaklaşık 30 metrelik direkte bayrağın göndere çekileceğini belirterek, "Tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlığının ve şehitlerinin al kanının simgesi olan aziz bayrağımızı bu gönderde dalgalandırmak ve onun her dalgalanışında yüreğimizin titrediğini hissetmek bizlere daima gurur verecek. Bu bayrağın gölgesi altında yetişecek özel harekatçılarımız yurdumuzun dört bir tarafında terörle mücadelede ve vatanımızın bütünlüğüne kast eden terör örgütleriyle mücadelede büyük bir azim ve metanetle çalışacaklar." diye konuştu.

Baruş'un konuşmasının ardından özel harekat polis memuru Alparslan Ağdaş şiir okudu.

Dua edilmesinin akabinde saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kampüs alanında Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile polisler katıldı.