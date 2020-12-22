Malatya Park AVM Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 5'inci alışveriş merkezi kütüphanesini Malatya'da okurlarıyla buluşturacak.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açılışını yapacağı Malatya Park AVM Kütüphanesi Malatya'da hizmete sunulacak.

Ankara'da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM, Eskişehir'de Vega Outlet AVM ile Ümraniye Akyaka Park AVM kütüphanelerinin ardından alışveriş merkezlerinde okurların hizmetine sunulan 5'inci kütüphane olacak olan Malatya Park AVM Kütüphanesi'nin açılışı yarın 12.30'da yapılacak.

Kütüphanelerin çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların olduğu her noktaya ulaştırılarak kültür hayatına katkı sağlanması hedefleniyor.

Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan Malatya'daki Malatya Park AVM Kütüphanesi, 209 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek.

Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.