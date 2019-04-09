Malatya Park Işıklarını Gelecek İçin Kapattı
35 dakika önce
Malatya Park AVM'de 6 Nisan akşamı dış aydınlatmalar kapatılarak, "Dünya Saati" hareketi ile yeryüzündeki mevsim değişikliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe destek verildi.
Malatya
Park AVM'de 6 Nisan akşamı dış aydınlatmalar kapatılarak, "Dünya Saati" hareketi ile yeryüzündeki mevsim değişikliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe destek verildi.
Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sosyal sorumluluk gereği katıldığı kampanya, her yıl dünyanın dört bir tarafında ilgi ile karşılanıyor. Milyonlarca insan, gezegenin olumsuz gidişatını ortadan kaldıracak değişimlere olan bağlılığını göstermek amacıyla, güvenlik harici aydınlatmalarını bir saat süreyle kapatıyor.
Malatya Park da ışıklarını kapatarak bu kampanyaya destek verdi. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
Malatya'da Korkutan Deprem!
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde