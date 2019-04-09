Son Dakika Haberleri: Malatya Park Işıklarını Gelecek İçin Kapattı

Malatya Park Işıklarını Gelecek İçin Kapattı

35 dakika önce

Malatya Park AVM'de 6 Nisan akşamı dış aydınlatmalar kapatılarak, "Dünya Saati" hareketi ile yeryüzündeki mevsim değişikliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe destek verildi.

Malatya Park Işıklarını Gelecek İçin Kapattı, System.String[]
Malatya Park AVM'de 6 Nisan akşamı dış aydınlatmalar kapatılarak, "Dünya Saati" hareketi ile yeryüzündeki mevsim değişikliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe destek verildi.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sosyal sorumluluk gereği katıldığı kampanya, her yıl dünyanın dört bir tarafında ilgi ile karşılanıyor. Milyonlarca insan, gezegenin olumsuz gidişatını ortadan kaldıracak değişimlere olan bağlılığını göstermek amacıyla, güvenlik harici aydınlatmalarını bir saat süreyle kapatıyor.

Malatya Park da ışıklarını kapatarak bu kampanyaya destek verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:45 Kaynak: İHA

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