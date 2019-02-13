Malatya Park'ta Atatürk Sergisi Açıldı
5 saat önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi tarafından 'Atatürk Resim Sergisi' açıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Malatya
'ya gelişinin 88. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Malatya Şubesi tarafından 'Atatürk Resim Sergisi' açıldı.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Battalgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti
Büyükşehir Başkan adayı Selahattin Gürkan
, ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum
, CHP
Malatya İl Başkanı Enver Kiraz
, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe
, İYİ Parti Yeşilyurt
Belediye Başkan adayı Cem Parlak
, ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi ziyarete açıldı. Törenden sonra ziyaretçiler sergilenen resimleri inceledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:58 Kaynak: İHA
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