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Malatya Park'ta Babalar Gününe özel etkinlik

41 dakika önce

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Babalar Gününe özel tavla turnuvası düzenlendi.

Malatya Park'ta Babalar Gününe özel etkinlik, System.String[]
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Babalar Gününe özel tavla turnuvası düzenlendi.

Malatya Park'ta Babalar Günü coşkusu doyasıya yaşandı. AVM'de bugüne özel olarak yapılan Babalar Günü Tavla Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

AVM ziyaretçileri arasında yapılan turnuvada çekişmeli maçlar yaşanırken babaların heyecanı görülmeye değerdi.

Turnuvada birinci olana 500 TL, 2. olana 250 3. ye de 150 TL hediye çeki verilerek babaların Babalar Günü kutlandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Babalar Günü, Malatya, Güncel
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