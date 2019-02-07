Malatya Park'ta 'Evet' Dediler

Açıldığı ilk günden bu yana mutlu anların merkezi olan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez de iki genç çiftin mutluluklarına ev sahipliği yaptı.

Açıldığı ilk günden bu yana mutlu anların merkezi olan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez de iki genç çiftin mutluluklarına ev sahipliği yaptı.



Eda ve Tolunay çifti 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Malatya Park'ta yüzlerce kişinin şahit olduğu evlilik teklifi alkışlar ve balonlar eşliğinde gerçekleşti.



Anılardan asla silinmeyecek duygu dolu anlara şahit olunan organizasyonla, evlilik yolunda ilk adımını atan çifte AVM yönetimi de mutluluklar diledi. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sebze Fiyatları Artınca Evinin Salonuna Sera Kurdu

Hazal Kaya ve Ali Atay Düğünlerinde Nikah Şekeri Yerine Davetliler İçin Bir Derneğe Bağış Yaptı

Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı

Yere Düşen Gelinle Alay Eden Damat Hayatının Şokunu Yaşadı! Nikahtan 3 Dakika Sonra Boşanma Kararı Aldılar