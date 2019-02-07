Son Dakika Haberleri: Malatya Park'ta 'Evet' Dediler

Malatya Park'ta 'Evet' Dediler

2 saat önce

Açıldığı ilk günden bu yana mutlu anların merkezi olan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez de iki genç çiftin mutluluklarına ev sahipliği yaptı.

Malatya Park'ta 'Evet' Dediler, System.String[]
Açıldığı ilk günden bu yana mutlu anların merkezi olan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu kez de iki genç çiftin mutluluklarına ev sahipliği yaptı.

Eda ve Tolunay çifti 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Malatya Park'ta yüzlerce kişinin şahit olduğu evlilik teklifi alkışlar ve balonlar eşliğinde gerçekleşti.

Anılardan asla silinmeyecek duygu dolu anlara şahit olunan organizasyonla, evlilik yolunda ilk adımını atan çifte AVM yönetimi de mutluluklar diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Tolunay Kafkas, Malatya, Güncel
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