Son dakika haberi: Malatya Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci

22.06.2022 13:41

Son dakika haberleri: Mezuniyet törenine katılan kent protokolü Malatya Valisi Hulusi Şahin'in konuşması Malatya Polis Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı'nın selamlama konuşması Şahin'in POMEM mezunlarına diplomalarını vermesi Yemin edilmesi Kep atılması MALATYA - Malatya Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27.

Mezuniyet törenine katılan kent protokolü

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in konuşması

Malatya Polis Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı'nın selamlama konuşması

Şahin'in POMEM mezunlarına diplomalarını vermesi

Yemin edilmesi

Kep atılması MALATYA - Malatya Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27. dönem eğitim programını tamamlayan 381 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının, suç ve suçluyla mücadelede gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeden görev uğruna her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının önemine dikkati çeken Vali Şahin, "Bu uğurda sadece polislerimiz değil, yeri geldiğinde bu vatanın her evladı, son ocak tüttüğü müddetçe her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapacaktır. Bunu dost ve düşman da bilmelidir. Biz Malatya'dan bu mesajı herkese veriyoruz." diye konuştu.

Mezunlar arasında Türkiye'nin dört bir tarafından polis adayı bulunduğunu belirten Şahin, polis adaylarına şöyle seslendi:

"Hepsi omuz omuza, beraber görev yapmaya hazırlar. Hepimiz bu yemini yaptık, sizler daha gür sesle bu yemini yapacaksınız, o da Anayasa'ya sadakattir. Cumhuriyet'in niteliklerine sonuna kadar bağlılıktır. Değerli öğrenci kardeşlerimiz bizim sadakatimiz devletedir, başka kimseye sadakat göstermeyiz. Bizim bağlılığımız kanunlaradır. Bizim amirlerimiz başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve sıralı amirlerimizdir. Biz başka amir tanımayız. Başka ünsiyet kurmayız. Başka ünsiyet kuranların bu ülkeyi nereye götürdüğünü gördük. Şer odaklarıyla mücadele yine bizim görevimizdir, öncelikle polisimizin görevidir. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Dönem birincisi Ahmet Cevizci, konuşmaların ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis adayları, yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile mezunların yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Malatya Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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