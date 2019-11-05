Son Dakika Haberleri: Malatya polisinden şefkat eli
Son Dakika Güncel Malatya polisinden şefkat eli

Malatya polisinden şefkat eli

6 saat önce

Malatya'da yaralı bulunan sokak köpeğine sahip çıkan polis ekipleri, barınağa teslim ettikleri köpeğin tedavi edilmesini sağladı.

Malatya polisinden şefkat eli, System.String[]

Malatya'da yaralı bulunan sokak köpeğine sahip çıkan polis ekipleri, barınağa teslim ettikleri köpeğin tedavi edilmesini sağladı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Kale ilçesi Emniyet Amirliği önünde yaralı halde bulunan sokak köpeğine polisler sahip çıktı. İlk müdahalesi polis merkezinde yapılan yaralı köpek daha sonra Belediye Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. Burada tedavisi yapılan köpeğin barınakta bakılacağı öğrenildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar 13. katta onu gören telefona sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya polisinden şefkat eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]