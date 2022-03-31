Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok - Son Dakika
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Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok

31.03.2022 16:15
Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok

Malatya polisi tarafından kaçak sigara malzemelerinin satışına izin verilmeyerek, bir ayda 635 bin dal makaron, 2 bin 500 kutu sigara filtresi, 2 bin 160 mükerrer bandrol, 120 sigara sarma makinesi, 192 sigara tabakası 120 boş sigara kabı ele geçirildi.

Malatya polisi tarafından kaçak sigara malzemelerinin satışına izin verilmeyerek, bir ayda 635 bin dal makaron, 2 bin 500 kutu sigara filtresi, 2 bin 160 mükerrer bandrol, 120 sigara sarma makinesi, 192 sigara tabakası 120 boş sigara kabı ele geçirildi.

Malatya polisi tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Malatya'da son bir ay içerisinde kaçakçılığı önleme, izleme ve tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 635 bin dal makaron, 2 bin 500 kutu sigara filtresi, 2 bin 160 mükerrer bandrol, 120 sigara sarma makinesi, 192 sigara tabakası 120 boş sigara kabı, 31 cep telefonu ve muhtelif adaptör, şarj kablosu, kulaklık ile 1 tabanca ele geçirildi.

10 şahsa 5607 "S.K.M."den yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok
Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok
Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok

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Kaçak Sigara, Malatya, Sigara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok - Son Dakika


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