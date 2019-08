Malatya POMEM'de mezuniyet heyecanı

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 383 polis, düzenlenen törenle mezun oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'inci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mezun olan polislerin yakınları katıldı.



Dönem birincisi Ömer Derin'in konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından söz alan POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, merkezlerinin eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirterek "Topluma örnek olacak nitelikteki şahsiyetler yetiştirip teşkilatımıza kazandırmaya devam edecektir. 23. Dönem mezunlarımız Mart ayında başlayan yoğun bir program doğrultusunda devam eden eğitim süreçlerini bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise "Bugün, 383 kardeşimizi Türk Polis Teşkilatına kazandırmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Tam 174 yıldır, şehirlerimizin asayiş ve güvenliğini, vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlama görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızda vazife almak üzere, zorlu eğitim süreçlerini tamamlayarak polis olmaya hak kazanan 23. Dönem Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Huzurlu bir ortamın sağlanmasının devletin en temel görevlerinden olduğunu dile getiren Baruş, "Türk Polis Teşkilatı, köklü mazisinin verdiği tecrübe ve güvenle, aziz milletimizin asil değerlerinin kendisine ilham ettiği inanç ve irade gücüyle, tarihi boyunca özgürlüklerimizin ve güvenliğimizin teminatı olmuş, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelen her türlü tehdide karşı göğsünü siper ederek binlerce mensubunu Ülkemizin bütünlüğü ve beraberliği uğrunda şehit ve gazi vermiştir" ifadelerine yer verdi.



15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe kalkışmasına da değinen Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Milletimize boyun eğdirmek, bağımsızlığımızı vesayet altına aldırmak, vatandaşlarımızı birbirine düşman ederek habis hayallerindeki köle düzenini kurmak isteyen FETÖ terör örgütüne karşı Türk Polisinin gösterdiği cansiperane duruş ve vermiş olduğu şehitler bu duruşun en bariz göstergesi olmuştur. Ülkemizin, yaklaşık 40 yıldır karşı karşıya olduğu bölücü terör belası karşısında, askerimizle ve jandarmamızla birlikte Polisimizin verdiği amansız mücadele sayesinde bugün rahat ve huzur içerisinde hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Türk Polisi, tarihi boyunca vatan, millet ve devlet düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi, bugün de örnek bir fedakarlık ve feragat anlayışı ile devam ettirmektedir. Polisimiz; terör odaklarıyla mücadelenin yanında, Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine, geleceğimizi yok etmek isteyen uyuşturucu çetelerine, insanlarımızı huzursuz eden her türlü kötü niyetlilere karşı mücadelesinde, 24 saat gece-gündüz demeden, büyük bir feragatle çalışmaktadır. Bugün, Malatya Polis Eğitim Merkezinden mezun olan genç polislerimiz, bugün bu büyük ve güçlü teşkilatın mensubu olma onurunu yaşamakta, aileleri de Milletimize ve Ülkemize sonsuz hizmet edecek böyle değerli evlatlar yetiştirmenin gururunu hissetmektedirler"



Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 383 öğrenci yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. Hep birlikte kep fırlatan polis adaylarının bu sevinçlerine aileleri de eşlik etti. - MALATYA

