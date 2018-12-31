Son Dakika Haberleri: Malatya Pomem'de Mezuniyet Töreni

Malatya Pomem'de Mezuniyet Töreni

1 saat önce

Malatya POMEM'de mezuniyet töreniMalatya Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 172 polis düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

Malatya POMEM'de mezuniyet töreni

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 172 polis düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

Malatya POMEM'de gerçekleşen mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini alması ile başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ile çok sayıda davetli katıldı. Törende mezunlar adına bir konuşma yapan okul dönem birincisi Mustafa Çoban, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü Faruk Nalçacı ise yaptığı konuşmada, eğitim merkezlerinin Emniyet Teşkilatına polis yetiştiren merkezlerden biri olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 22'nci dönem polis adayları yemin ederek kep fırlattı.

Tören sonunda ise adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini hep birlikte paylaşarak göz yaşları döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:02 Kaynak: DHA

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