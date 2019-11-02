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Son Dakika Güncel Malatya prof. dr. yılmaz: türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir malatya

Malatya prof. dr. yılmaz: türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir malatya

6 saat önce

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir MalatyaTÜRKİYE Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, yurt dışında yapılan şeker ölçümlerinde, Türkiye'de en yüksek şeker hastalığı olan şehrin Malatya olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir Malatya

TÜRKİYE Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, yurt dışında yapılan şeker ölçümlerinde, Türkiye'de en yüksek şeker hastalığı olan şehrin Malatya olduğunu söyledi.

Arguvan Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Türkiye Diyabet Vakfı'nca Malatya'nın Arguvan ilçesinde, '2020'ye Doğru Diyabet ve Komplikasyonların Tedavisine Güncel Bakış' toplantısı düzenlendi. Arguvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Prof. Dr. İbrahim Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, dışarıda yapılan şeker ölçümlerinde şekerine baktıranların yarısından fazlasının şeker hastası olduğunu belirterek, "Önce şunu söyleyeyim; şeker hastalığını önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacaksınız. Son olarak Türkiye genelinde şehirlere göre şeker hastalığının en dazla olduğu şehir neresidir? Size söyleyeyim; Malatya'dır. Bundan önce Gaziantep'ti. Son yapılan uluslararası standartlarda diyabet oranı en yüksek olarak Malatya'dır. Diyabet sadece bizde değil, dünyada da fazla ama şimdi Türkiye'de dünya ortalamasının 3 katı fazla ve her 10 yılda bir yüzde 100 oranında artıyor" dedi.

Malatya prof. dr. yılmaz: türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir malatya

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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