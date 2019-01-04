Malatya Pütürge Yolu Kar ve Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı

Malatya-Pütürge yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldıMalatya ile Pütürge'yi bibirine bağlayan Kubbe Dağı geçidi buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Malatya-Pütürge yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı



Malatya ile Pütürge'yi bibirine bağlayan Kubbe Dağı geçidi buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.



Malatya'da 10 gündür yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini arttırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası kazaları engellemek amacıyla Pütürge'yi Malatya'ya bağlayan Kubbe Dağı geçidini trafiğe kapattı. Jandarma tarafından yol ortasına 'Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' levhası konuldu. Sürücüler jandarma ekiplerinin uyarısıyla geldikleri yöne döndü.

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