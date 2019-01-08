Son Dakika Haberleri: Malatya-Pütürge Yolu Yeniden Ulaşıma Kapandı

Malatya-Pütürge Yolu Yeniden Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

- Malatya-Pütürge yolu yeniden ulaşıma kapandıMALATYA - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Pütürge karayolu ulaşıma kapandı.

- Malatya- Pütürge yolu yeniden ulaşıma kapandı

MALATYA - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Pütürge karayolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye gidemeyen Belediye Başkanı Mehmet Polat ise, "Tamamen iletişim kopuyor ilçeyle. İnsanlar ızdırap çekiyor çile çekiyor" dedi.
Malatya'da dün başlayan kar yağışı bugün de kent genelinde etkisini hissettiriyor. Bir çok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken Malatya-Pütürge yolu da öğlen saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapatıldı. Bölgede iş makineleri yolu açmaya çalışırken, Kubbe Dağı mevkindeki tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi.
Malatya Merkezden Pütürge ilçesine gitmek için yola çılan Belediye Başkanı Mehmet Polat'ta, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Başkan Polat, şuan itibariyle yoğun bir tipi olduğunu ve araçların bir çoğunun kara saplandığını söyledi.
Yolda kar küreme araçlarının çalıştığını söyleyen Polat, "Rabbim nasip etseydi, şu dağı bir delseydik kurtulsaydık bundan. Büyük bir çile gerçekten. Tamamen iletişim kopuyor ilçeyle. İnsanlar ızdırap çekiyor çile çekiyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

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