Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz konusu değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz konusu değil - Son Dakika

Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz konusu değil

6 saat önce

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığına dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar yalanlandı.

Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz konusu değil, System.String[]

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığına dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar yalanlandı. Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, karantina altına alınma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bir kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındığı paylaşımında bulundu. Kısa sürede yayılan iddia üzerine Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kentte karantina uygulamasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere, ilimizde bulunan sağlık tesislerimizin hiçbirinde herhangi bir karantina altına alma durumu söz konusu değildir. Tüm sağlık tesislerimiz acil servis ve poliklinikler dahil tüm birimleriyle aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.


Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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