Osmanlı Dönemine ait Malatya Sancağı ve Alemi, Kent Müzesi'nde sergilenecek - Son Dakika

Osmanlı dönemine ait Malatya Sancağı ve Alemi'nin Kent Müzesi'nde sergilenmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imzalama töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Kenti, 'İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri' olarak tarif ettiklerini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Malatya, Anayurt olduktan sonra özellikle Danişmendler daha sonra Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti derken günümüze geldik. Özellikle Malatya'nın fethi ile birlikte Malatya'ya bir sancak teslim ediliyor. Bu sancak Eski Malatya Karahan Camisi'nde uzun süre muhafaza edildi. Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde de sancak Karahan Camisi'ndeydi. Ancak caminin restorasyonuyla camide bulunan müştemilatların Vakıflar Bölge Müdürlüğüne o dönem devir ve teslimiyle geçmiş dönemden kalan sancağın da bu arada Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne zimmetle teslim edildiğini biliyoruz. Biz tekrar caminin restorasyonu yapılıp her şey yerli yerine oturduktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüze sancağımızın tekrardan Malatya'ya getirilmesi noktasında talebimizi ilettik."

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde taleplerinin uygun görüldüğünü aktaran Gürkan, imzaladıkları protokol kapsamında en kısa sürede sancağın kente getirtilerek Malatya Kent Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.

Sancağın belirli vakitlerde müzenin dışında halkın gösterimine sunulacağını bildiren Gürkan, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz, sancağımızın replikasını da yapacak. Replika sürekli sergi alanı içerisinde ziyaretçilerimize açık olacak. Diğer zamanlarda, özel günlerde ki 17 Eylül'de Malatya'nın kurtuluş gününde esas sancak çıkarılarak Malatya'daki hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin gösterimine açılacak. Sancağın Malatya'ya tekrar gelmesinden dolayı büyük onur duyuyorum. Bu konuda başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze Malatya halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı ise belediyenin talebi doğrultusunda emanete gönderdikleri sancağı Gaziantep'ten istediklerini dile getirerek, "Yerinde olmasının anlamı daha büyük. Malatya Sancağı'nı emin ellere verdiğimizi biliyoruz. Gönül rahatlığıyla protokolümüzü imzaladık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gürkan ve Bacanlı protokolü imzaladı.