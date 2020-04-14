Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika
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Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

6 saat önce

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor, System.String[]

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan "Sebze ve Meyve Toptancı Hali"nde yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek, esnaf, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla ikinci bir karara kadar sadece pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün satış yapılmasına izin verilecek.

Şanlıurfa

Merkez Haliliye Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Sırrın, İpekyol ve Ahmet Erseven Mahallelerindeki cadde ve sokaklar, köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Ayrıca ekipler, Atatürk Bulvarı, Bamyasuyu ve Kamberiye Mahalleleriyle toplu taşıma merkezinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Merkez Eyyübiye Belediyesi ise daha önceleri kitap otağında üniversiteye hazırlanan ancak dışarı çıkmaları kısıtlanan gençlere deneme sınavı ve kitap götürüldü.

Karaköprü Belediyesi ise salgın tedbirleri kapsamında pazarcılara ve vatandaşlara maske dağıttı.

Gaziantep

Gaziantep'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık ve emniyet personellerinin ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcıyla yüz siperlikli maske ve videolaringoskop üretimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne 200, İl Sağlık Müdürlüğüne de 300 maske ve 5 videolaringoskop cihazı teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, merkezin üretim sayısını artırmak ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyacağı yeni ürünler çıkarmak için projeler hazırladığını belirterek Ar-Ge çalışmalarına ve üretime destek olacaklarını kaydetti.

17. Bölge Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası da Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 500 koruyucu gözlük hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise tedbirler kapsamında şehiriçi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, 324 araç kontrol etti, 5 sürücüye fazla yolcu taşımaktan,1 ticari araç sürücüsüne plaka rakam grubuna uymamaktan işlem yaptı.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri ise ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İslahiye ilçesinde ise "Aşık İbrahim" olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı "Zalim Korona" isimli türküyü seslendirdi.

Türküsünde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan Bozkurt, tedbirlere uyulmasını istedi.

Adıyaman

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının dışına, vatandaşların kurallara uymasını artırmak adına "Evde Kal Adıyaman" yazıldı.

Besni Belediyesi ise koronavirüs salgını ile birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için ilçenin çeşitli yerlerine özel atık kutuları yerleştirdi.

Kahramanmaraş

Afşin Belediyesince kurulan atölyede, gönüllülerin de desteğiyle üretilen tıbbi maskeler resmi kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Belediyenin kültür merkezi binasında kurulan atölyede, baskısı yapılan maskeler, gönüllü kadınların ellerinden geçerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İlk üretimi gerçekleştirilen maskeler, beşerli ambalajlanıp halka dağıtılmaya başlandı.

Ayrıca maskelerin, ilçedeki resmi kurumlara, bankalara, eczanelere ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlara toplu olarak verilip halka dağıtılması sağlanacak.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, devletin maske desteğine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Kilis

Kilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki evlere ziyaretler sürüyor.

Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, kentin her noktasının düzenli dezenfekte edildiğini söyledi.

Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında da dezenfeksiyon yapıldığını aktaran Tohumcu, "Ayrıca bütün caddeleri, sokakları kaldırımlar ilaçlı suyla yıkandı, araçlarımızla havaya dezenfektan püskürtülerek dezenfekte edildi. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve şu anda da şehrimizin bütün noktaları dönerli olarak hem dezenfekte ediliyor hem de ilaçlı suyla temizleniyor." dedi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:04 Kaynak: AA

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