Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri, System.String[]

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bir çiftin nikahları Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı.

İlçede yaşayan ve salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Zafer ve Esra Özhan çifti, nikah için Belediyeye başvurdu. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde Hekimhan Belediyesince davetlilere maske dağıtıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzenini sağladıktan sonra çiftin nikahını Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ kıydı.

Karadağ, genç çifti kutlayarak, "Çok zor günlerde birlikte bir yaşama 'evet' dediniz. Bir ömür boyu bu direnme gücünüzle birbirinizi sevin, sayın ve hayatınız boyunca hep mutlu olun." dedi.

Damat Zafer Özhan ise salgını nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı nikahlarını evlerinden çıkamayan yakınlarına cep telefonuyla canlı yayın yaparak izlettirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğince PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına yönelik tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin'in PTT ve Ziraat Bankası yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, Merkez Eyyübiye ilçesindeki Dr. Caviz Özyeğin İlkokulu ve Gazi Ortaokulunda PTT hizmeti verilmeye başlandı.

Karaköprü Belediyesi de salgınla mücadele kapsamında araç filosuna yeni mikro sistemli dezenfektan püskürtme aracı dahil etti.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ise ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek ateşini ölçtüğü esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, yolcu kapasite aşımına engel olunması ve maskesiz yolculuğa yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere ve üreticilere 250 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıttı.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan kişilerin ise maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Gölbaşı Belediyesince ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Esnafa maske dağıtan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar maskelerini biz getirelim. Küresel bir sorun olan virüse karşı bizlerde önlemlerimizi aldık. Belediye olarak tüm birimlerimizle aralıksız gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler de maske üretimlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çiftin sobalarını söküp yıkayarak depoya kaldırdı.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye (70) ve Mehmet Fakı Oğul (71) çifti, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, sobalarının sökülmesi talebinde bulundular.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftin evine giderek sobasını söküp yıkadıktan sonra depoya kaldırdı.

Lütfiye Oğul, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kocam da ben de hastayız, sobayı sökemedik. Sağ olsun komutanlarımızı aradım, geldiler söktüler. Allah razı olsun evlatlarımdan." dedi.

Mehmet Fakı Oğul da "Devletimiz var olsun." diyerek zor zamanlarında destek oldukları için jandarma ekibine teşekkür etti.

Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:58 Kaynak: AA

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