Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı - Son Dakika
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Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

01.09.2022 18:48
Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı yakalandı.

Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir ikametten 26 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.N yakalandı. Çalışmada, şüphelinin çaldığı ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada zanlının Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de de ikametlerden ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı - Son Dakika
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