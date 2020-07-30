Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Malatya'nın merkez Yeşiltepe Mahallesindeki Canlı Hayvan Pazarında bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı pazarda, hayvan satışları devam ediyor.

Kurbanlıklarının bir kısmını besi ve ağıllarında satan üreticiler, bir kısmını ise hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor.

Hayvancılık yapan Bedir Demir, Kurban Bayramı için yetiştirdiği 5 büyükbaş hayvandan 4'ünü sattığını belirterek, "1 tane hayvanım kaldı onu da satmak için pazara getirdim. Kurbanlık fiyatları canlı kilogram ağırlığı 25 liradan başladı, beside en son canlı kilogram ağırlığını 23 liradan verdik. Pazarda da canlı kilogramını 21 liraya kadar satıyorlar. Kurban fiyatları geçen yılla aynı." diye konuştu.

Şanlıurfa

Hayvancılığın en önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ise Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı hayvan pazarında, alıcılar ile satıcılar adetten olan tokalaşmayı uzattıkları sopa ile yaptı.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın nedeniyle pazardaki satışların devam ettiğini söyledi.

Geçmiş yıllara oranla satışların azaldığını aktaran Çiftçi, "Bu bayramda istediğimiz satışları yapamadık. Önceki yıllarda bayrama günler kala pazarda önemli bir yoğunluk yaşanırdı. Bu bayramda pandemiden kaynaklı bir düşüş yaşandı." dedi.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesinde kurulan hayvan pazarında alıcı ile satıcı arasında yapılan elle tokalaşmaya Kovid-19 tedbirleri nedeniyle son verilirken geleneği sürdüren kurbanlık satıcıları plastik borudan yaptıkları aparatla pazarlık işini tamamlıyor.

Yaklaşık 40 yıldır besicilikle uğraşan Cuma Şahin (60), pazarda müşteri olan Ahmet Kayatürk ile yaptıkları pazarlıkta 90 kilogram ağırlığındaki bir koç için 2 bin 650 liradan plastik boru aparatıyla tokalaşarak 2 bin 500 liraya anlaştı. Bazı satıcıların ise koyunlara da maske taktığı görüldü.

Besici Şahin ise Kovid-19 salgını dolayısıyla tedbir amaçlı sosyal mesafe için plastik boru aparatını kullandıklarını, koçlara sembolik taktığı maske ile de dikkat çekmek istediğini belirtti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı görüldü.

Kimi besiciler ise borsanın üst kısmındaki eski hayvan pazarında kurdukları ağıllarda hayvan satışlarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem polis hem de zabıta ekipleri vatandaşları kurallara uyması yönünde uyarıda bulunuyor.

Besici Mehmet Cankut, satışların iyi gittiğini, son gün yoğunluğu yaşadıklarını belirtti.

Ali Kantar da ellerin az sayıda küçükbaş hayvan kaldığını, Kovid-19 nedeniyle dikkatli bir şekilde işlerini yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Adıyaman

Adıyaman'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arefesinde yoğunluk yaşanıyor.

Bahçecik Mahallesi'nde bulunan pazarda Adıyaman'ın yanı sıra farklı illerden getirilen kurbanlıkların satışı devam ediyor.

Kimi tek başına kimi de aileleriyle pazara gelenler büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık seçmek için gayret gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maskesiz girilmeyen ve sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık anonslar yapılan pazarda, alıcı ile satıcılar arasındaki pazarlıklar da sopayla yapılıyor.

Ekiplerin pazarda yaptığı denetimler aralıksız şekilde sürüyor.