Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye bağlı Esenlik şirketinin depolarında inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gürkan, 65 yaş ve üstü vatandaşların talepte bulunması halinde, Esenlik çalışanları tarafından siparişlerinin evlerine götürüleceğini ve yeterli miktarda malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak tedbirler aldıklarını ve vatandaşların gıda veya temizlik malzemesi konusunda tedirginlik duymaması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle marketlerimize yoğun bir talebin olduğunu gördük. Marketlerimize olan ilgi ve talep tabii ki bizi memnun eder ancak vatandaşlarımızın bu konuda tedirginlik duymasına gerek yok. Esenlik'in tarihinde görülmemiş stok ürünümüz mevcut. Vatandaşlar evlerinde stok yapma mantığına girişmesinler. Esenlik almış olduğu kararla WhatsApp'tan veya telefonla 65 yaş ve üstü vatandaşlar talepte bulundukları takdirde, Esenlik çalışanları tarafından siparişleri evlerine götürülecektir."

Gürkan, yine belediyeye ait ekmek fabrikasının da talepler doğrultusunda, sınırlandırma kapsamına giren vatandaşların evlerine ekmek servisi yapacağını söyledi.

Vatandaşların alınan kararlara riayet etmesini isteyen Gürkan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

11 Nisan Fuar Merkezi otoparkında oluşturulan alanda araçlar görevliler tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Yapılan çalışmanın ardından araçlar 15 dakika boyunca kapalı tutuluyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Karaköprü Belediyesince ilçedeki 116 park ve çocuk oyun alanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Öte yandan, polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 65 yaş üstü kişiler evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, kurallara uymayan bir kişi ise zabıta ekipleri tarafından araçla evine götürüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak, pazar yeri ve parklarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle yoğun çalışan merkez Dulkadiroğlu Belediyesi, "Sağlığımız için büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz." başlığıyla bir destek videosu hazırladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, hazırladıkları videolu bir mesajda sağlık çalışanlarını alkışlayarak onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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