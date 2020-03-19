Malatya Sebze Pazarı korona virüs önlemlerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Sebze Pazarı korona virüs önlemlerini aldı - Son Dakika

Malatya Sebze Pazarı korona virüs önlemlerini aldı

10 dakika önce

Kovid-19 adıyla bilinen korona virüs salgınının Malatya'da yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda hijyenik tedbirler alındı.

Malatya Sebze Pazarı korona virüs önlemlerini aldı, System.String[]

Kovid-19 adıyla bilinen korona virüs salgınının Malatya'da yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda hijyenik tedbirler alındı.


Korona virüsün kalabalık ortamda yaygınlaşması nedeniyle vatandaşların pazar gibi yerlerden uzak kalması üzerine Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda hijyene önem veriliyor.


Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, kendisinin de Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda esnaf olduğunu hatırlatıp, bu bölgenin açık hava olması nedeniyle virüs ihtimalinin az olduğunu vurguladı. Yıldız, korona virüs nedeniyle sebze ve meyve pazarlarının da kapanabileciğinin konuşulduğunu söyleyerek, "Buranın kapanması demek bir fabrikanın kapanması gibi bir şey. Ama bu onun bir tık daha ötesi. Meyve ve sebzeler bir gün toplanmadığında ikinci gün çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu tip iş yerlerinin kapanması söz konusu değil. Biz de kendimizce önlemlerimizi alıyoruz. Personellerimize şeffaf eldiven taktırıyoruz. Müşterilerimize kolonya ikramında bulunuyoruz. Normalde bizde bu salgını umursamıyorduk. Ama İtalya'daki vak'aların artması, akabinde ülkemize sıçraması bizleri ister istemez tedirgin ediyor ve önlemler almaya sevk ediyor" ifadelerini kullandı.


Sebze meyve pazarı esnaflarından Ercan Yıldız ise, "Sebzelerimizi temiz tutarak hijyenik olarak bu salgına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Çay ocaklarının kapanması oyun salonlarının kapanması çok iyi oldu. Ancak açık hava olan sebze meyve pazarları hijyen olduğu sürece kapanmamalı" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:35 Kaynak: İHA

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