Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin - Son Dakika
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Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin

6 saat önce

Malatya'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren kapatılmasına daha önce karar verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı açılma izini getirildi.

Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin, System.String[]

Malatya'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren kapatılmasına daha önce karar verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı açılma izini getirildi.


Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11 Nisan tarihli toplantısında, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı(Hal)'nda esnaflar tarafından dükkanların önüne tezgahlar ve malların konulması ve bu durumun tüm uyarılara rağmen düzeltilmemesi, bunun da alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafe koşulunun sağlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği, diğer taraftan aynı mahalde bulunan Tavukçular Pazarında sağlık ve hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerlerin 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verilmişti. Alınan kararının 2. maddesi gereği, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Sözü edilen yerlerin açık tutulmasına sınırlı izin verildi. Açılmasına sınırlı izin verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarı ile ilgili alınan ve uygulanan yeni karar gereği, Kasaplar Pazarının içinde aynı anda 40'tan fazla müşteri bulundurulmayacak. Hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazardaki esnaf tarafından maske ve tek kullanımlık eldiven takılması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilecek. Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilecek. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Kasaplar Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak. Sebzeciler Pazarının içinde aynı anda 60'tan fazla müşteri bulundurulmayacak. Hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazardaki esnaf tarafından maske takılması ve her esnafın ayrı ayrı olmak üzere dezenfektan bulundurması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilecek. Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilecek. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Sebzeciler Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.


Söz konusu kararın 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren uygulanmasına, belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, durumun tekrar gözden geçirilmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına karar verildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:18 Kaynak: İHA

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