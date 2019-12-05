Son Dakika Haberleri: Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü şehir merkezinde sabah saatlerinde karla karışık olarak başlayan yağış, daha sonra kar halinde devam etti.


Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Meteoroloji yetkililerince kar yağışının aralıklarla kar ile karışık yağmur ve kar şeklinde kadar devam edeceği belirtildi. Geçen yılla oranla kentte kar yağışının daha az görülmesi nedeniyle vatandaşlar yılın ilk kar yağışında bol bol öz çekim yaptı. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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