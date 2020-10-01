Malatya'da pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır sürüyor - Son Dakika

Malatya'da pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır sürüyor

Türk şeker sanayinin 15. fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır aralıksız devam ediyor.

Malatya'da pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır sürüyor, System.String[]

Türk şeker sanayinin 15. fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır aralıksız devam ediyor. 1954 yılının Aralık ayında temeli atılan fabrika, Başbakan Adnan Menderes'in katılımıyla 1 Ekim 1956'da işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl 232 köyde, 3 bin 450 çiftçi ailesi ile 3 bin 286 hektarlık alanda pancar üreten fabrika zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

1982'de rekor üretim

Malatya Şeker Fabrikası 64 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1982 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, 1982'de 477 bin ton pancarı işleyerek 69 bin 460 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1982'de ulaşılmış oldu.

En verimli yıl 2018

Fabrikada dekar başına en yüksek verimi ise 2018'de elde etti. 2018'de dekar başına 5 bin 895 ton pancar elde edildi. Böylece 2018 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın en az olduğu yıl 2020

2020 yılının fabrika tarihinde kaybın en az olduğu sene olarak kayıtlara girmesi bekleniyor. Fabrika, bu yıl 524 bin ton pancarın yüzde 100'ünü fabrika merkezine naklettirerek nakliye kaynaklı kaybı sıfıra indirmeyi hedefliyor. 2020 bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini alacak.

2020'de hedef 60 bin ton

1 Eylül'de yeni üretim dönemine "Merhaba" diyen fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 470 bin bin ton pancarı işleyerek, 60 bin ton şeker, 20 bin ton melas ve 120 bin ton küspe elde edecek. - ANKARA

Fabrika, Malatya, Aralık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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