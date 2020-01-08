Malatya Şeker Fabrikası'na 56 personel alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Şeker Fabrikası'na 56 personel alınacak - Son Dakika

Malatya Şeker Fabrikası'na 56 personel alınacak

7 saat önce

Türkiye geneli Bin 500 işçi alacağını açıklayan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Malatya Şeker Fabrikasına 56 işçinin alınacağını duyurdu.

Malatya Şeker Fabrikası'na 56 personel alınacak, System.String[]

Türkiye geneli Bin 500 işçi alacağını açıklayan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Malatya Şeker Fabrikasına 56 işçinin alınacağını duyurdu.


Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, taşra fabrikalarının yanı sıra Ankara, Eskişehir Makine Fabrikaları ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam bin 500 işçi alınacağı belirtildi. Açıklamada, alınacak işçilerin meslek lisesi, lise dengi ve Meslek Yüksek Okulu (M.Y.O), Ön Lisans, Mühendislik Fakültesi ve Lisans dallarında olacağı belirtilirken, istihdam edilecek işçilerin İŞ-KUR aracılığı ile alınacağı duyuruldu.


Malatya'da bulunan şeker fabrikasında istihdam edilmek üzere çeşitli birimlerde görevlendirilecek 56 işçi alınacağının belirtildiği açıklamada, 21 Ocak 2020 Salı günü Merkez Kapalı Spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağı da dile getirildi.


Açıklamada başvuruda bulunmak isteyenlerin İŞ KUR ve ww.ilan.gov.tr internet adreslerinden yada Malatya Şeker Fabrikası'na şahsi başvurabilecekleri belirtildi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapatılacak olan Gebze'deki Honda fabrikası çalışanları, tazminatlardaki kesintiler nedeniyle yargıya başvurdu
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma Türk iş yerlerini hedef alan PKK 'yanlış' adresi kundakladı!

Son Dakika Haberleri
23:26 Adana köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
23:25 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Şeker Fabrikası'na 56 personel alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]