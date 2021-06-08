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Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci - Son Dakika

Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

08.06.2021 13:28

- Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci 1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, 2020-2021 üretim dönemi raporlarının ve 2021-2022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği toplantıyı gerçekleştirdi.

- Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

MALATYA - 1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, 2020-2021 üretim dönemi raporlarının ve 2021-2022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği toplantıyı gerçekleştirdi.

Toplantıda birincilik ödülünü Malatya Şeker Fabrikası aldı. Tarihi bir rekora imza atan Malatya Şeker Fabrikasının Müdürü Suat Altun, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, Şeker fabrikasını daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Geleneksel olarak her yıl fabrikalar buluşması yapan Türkşeker'in 2021 Fabrikalar Buluşması'nın mottosu 'Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' oldu.

Toplantı sonrası 2020/2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. Dokuz farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucunda Malatya Şeker Fabrikası en çok pancar işleyeni şeker üreten ve en iyi üretim yapan fabrika oldu.

Kurulduğu günden bu yana en yüksek pancarı işleyerek tarihi rekor kıran Malatya Şeker Fabrikasında, 545 bin 500 ton net pancar işlenerek karşılığında 68 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleşti. Yan ürün olarak 26 bin 110 ton melas 173 bin ton yaş Küspe üretilerek ülke ekonomisine 500 milyon lira katma değer sağlandı.

Altun, Türkiye birinciliğini değerlendirdi

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, bu üstün başarı için çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Malatya Şeker Fabrikası'nın ilk kez birinci olduğunu ifade etti. Altun, " 3-4 Haziran tarihleri arasında yapılan fabrika müdürleri buluşmasında yeni dönem yeni yöntemler ışığında yapılan değerlendirmeler fabrikamız 9 kategoride en iyi değerlere ulaştı ve 15 şeker fabrikası içerisinde üretim ve hububatta birinci seçildi. Bundan dolayı ben başta çalışanlarımıza, Şeker İş sendikasına, çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmada herkesin emeği var. malatya şeker fabrikası ilk kez birinci oldu. Çiftçilerimiz ve çalışanlarımızın katkılarıyla biz bu yıl ödüle layık görüldük. 2021 üretim yılı içinde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 580 bin ton kotamız var, 470 bin ton pancar işlemeyi, bu hedefimizin karşılığında 63 bin ton civarında şeker üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pancar taban fiyatına yaptığı destekten dolayı teşekkür eden Altun, "Çiftçilerimiz, sanayimiz adına çok teşekkür ederiz. Taban fiyat pancara ilgide en önde gelen unsurlardan bir tanesi. Pancar taban fiyatı 230 liradan 300 liraya çıktığı günden beri yüksek bir talep bulunmakta" diye konuştu.

(EA- NA-LO-Y)

Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci
Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci
Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci
Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

Fabrika, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci - Son Dakika Ekonomi


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