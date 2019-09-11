Malatya Şeker Fabrikası pancar alımına 13 Eylül'de başlayacak

Malatya Şeker Fabrikası 2019-2020 pancar alım kampanyası 13 Eylül tarihinde başlayacak. Fabrika, bu yıl 60 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor.



Şeker kampanyası hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, "Bu yıl yaklaşık 500 bin ton almayı hedefliyoruz. Bunun karşılığında 450 bin ton pancar işletip 60 bin ton şeker, 150 bin ton yaş küspe, 20 bin ton da melas üretmeyi planlıyoruz. Kampanyamız yaklaşık 120 gün sürecek bu yıl son yılların en yüksek rekoltesi ile karşı karşıyayız" dedi.



Fabrikaya 1956 yılından bugüne kadar ilk kez ciddi bir yatırım yapıldığın ifade eden Murat, "Yapılan revizyon çalışmasında 1956 yılından itibaren şeker üretimi yapılan şeker kazanları ve üretimde kullanılan birçok cihaz yenilendi. Yenilenen sistemle hem şeker üretiminde artış sağlanacak hem de şekerin kalitesi daha da artacak. Ciddi bir yatırım aldık, fabrika tamamen otomasyona geçildi. Hem şekerin maliyeti hem de kalitesi açısından dört dörtlük bir fabrika oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Murat, fabrikanın en büyük sorununun ise geçici işçi sorunu olduğunu ifade etti. - MALATYA