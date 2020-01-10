Malatya Şeker Fabrikası personel alımı kurası Ankara'ya alındı - Son Dakika

Malatya Şeker Fabrikası'na personel alımı kurasının Ankara'ya alındığı bildirildi.



Malatya Şeker Fabrikası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Daha önce yaptığımız açıklama ile bildirilen 21 Ocak 2020 tarihli Personel Alımı kura çekimi Malatya İli ve ilçelerinde faaliyet gösteren noterlerin elektronik kura çekimi yapamaması nedeniyle kura çekimi 21 Ocak 2020 tarihinde Ankara' da yapılacaktır" denildi.



Malatya Şeker Fabrikası'na, meslek lisesi, lise dengi, Meslek Yüksek Okulu ön lisans, Mühendislik Fakültesi ve lisans dallarında istihdam edilecek 56 personelin İŞ-KUR aracılığı ile alınacağı duyurulup, 21 Ocak 2020 Salı günü Merkez Kapalı Spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağı da dile getirilmişti. - MALATYA