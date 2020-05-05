MALATYA-Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da şehre giriş-çıkışlar başladı - Son Dakika

Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da şehre giriş-çıkışlar başladı

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş-çıkışlar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla aralarında Malatya'nın da bulunduğu 7 ilde bu gece saat 00.00'da giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi. Kentin doğu, batı, güney ve kuzey girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarına gelen araçlar kısıtlama kalksa da durduruldu. Ateşleri ölçülen sürücüler ve yolcuların kimlik sorgusu yapıldı, maske takmayanlara da uyarılarda bulunuldu. Seyahat eden araçlar kısıtlamanın kalkmasıyla gideceği kente gönderildi.