Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayten Kara'nın yerine kurumda denetmen olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.



26 Mart 2014 yılında SGK Malatya İl Müdürlüğü görevine atanan Ayten Kara, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne araştırmacı olarak tayin oldu. Kara'nın yerine ise SGK Malatya il Müdürlüğünde denetmen olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1977 yılında doğan Kutlu, evli ve 3 çocuk babası. - MALATYA