MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü - Son Dakika

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MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü
6 saat önce
MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü
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