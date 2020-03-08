MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü - Son Dakika

MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

6 saat önce

MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü.

MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]