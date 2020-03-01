Malatya Sivas Caddesi yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Sivas Caddesi yenilenecek - Son Dakika

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan değişim, dönüşüm çalışmaları öncesi incelemeler yaptı.

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan değişim, dönüşüm çalışmaları öncesi incelemeler yaptı.


Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç da katıldı. Cadde üzerinde 24 Ocak depreminde zarar gören ve yıkılan yapıların bulunduğu alanda da incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, cadde esnaflarıyla görüşüp, vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden cadde üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, değişim, dönüşüm çalışmaları kapsamında Sivas Caddesinin baştan aşağı yenileneceğini söyledi. Sivas caddesinin Malatya'nın trafik yükünü çeken en önemli aklardan biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Havaların ısınmasıyla birlikte planlanan saha çalışmalarına başlayacağız. Sivas Caddemizin yenilenmesiyle ilgili projemiz hazır, yakın zamanda başlayacağız. Kısa bir süre içerisinde de tamamlayacağız. Caddemiz üzerinde bulunan birkaç yapı depremde zarar görmesi nedeniyle yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Büyük çoğunluğu da kaldırıldı. Caddemizin kanal boyu ile birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmaları ise sürüyor. Caddemizde yapacağımız çalışmalar ile ilgili son detayları gelip yerinde gördük. Sivas Caddemizi Malatya'ya yakışır bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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